Следующий этап деолигархизации - наказание виновников "банкопада" 2014 года, - эксперт

После санкций против Виктора Медведчука, на очереди СНБО - деятельность Константина Жеваго, Николая Лагуна и экс-владельцев банка "Надра", братьев Сегалей через так называемый "банкопад" 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост политического эксперта Петра Охотина в Facebook.

По его словам, основное обвинение ко всем упомянутых олигархов - они занимались теневым банкингом.

"Деолигархизация в Украине является системным процессом. Взглянем на хронологию и увидим, что все идет по принципу: от тех, кто остро грозит стране - тем, кто привел к сложной ситуации", - комментирует Охотин.

Эксперт также вспомнил, что в 2016 году компания KPMG провела аудит, согласно которому именно братья Сегали названы главными виновниками банкротства "Надра", так вывели из банка около 22 млрд грн, или почти 3 млрд грн. В 2009 году Сегалей было объявлено в розыск, но в 2014 году братья каким-то чудом вернулись в Украину.

Также Охотин процитировал Валерию Гонтареву, которая утверждала, что банк "Финансы и кредит" искусственно поддерживался за счет 6,4 млрд грн государственных денег еще в 2009-2010 годах. Сумма рефинансирования втрое превышала капитал банка, который составлял лишь 2 млрд. Кредитный портфель банка "Финансы и кредит", - 29 млрд грн, из которых 22 млрд, то есть 76%, это кредиты компаний Жеваго.

"О том, что СНБОУ изучает историю "банкопада" 2014 года озвучивалось с начала сентября. Никто не забыт, ничто не забыто. Основное подозрение ко всем упомянутым вероятным олигархам - то, что они занимались теневым банкингом. Юридически схемы были наработаны очень умело. Самому интересно как СНБОУ разрубит этот Гордиев узел", - говорит Охотин.