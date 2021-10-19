Наступний етап деолігархізації - покарання винуватців "банкопаду" 2014 року, - експерт

Після санкцій проти Віктора Медведчука, на черзі РНБО - діяльність Костянтина Жеваго, Миколи Лагуна та екс-власників банку "Надра", братів Сегалів через так званий "банкопад" 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост політичного експерта Петра Охотіна в Facebook.

За його словами, основне обвинувачення до усіх згаданих олігархів - вони займалися тіньовим банкінгом.

"Деолігархізація в Україні є системним процесом. Глянемо на хронологію та побачимо, що усе йде за принципом: від тих, хто гостро загрожує країні - до тих, хто привів до складної ситуації", - коментує Охотін.

Експерт також згадав, що в 2016 році компанія KPMG провела аудит, згідно з яким, саме брати Сегалі названі головними винуватцями банкрутства "Надра", бо вивели з банку близько 22 млрд грн, або майже 3 млрд грн. В 2009 році Сегалів було оголошено в розшук, але в 2014 брати якимось дивом повернулись до України.

Також Охотін процитував Валерію Гонтареву, яка стверджувала, що банк "Фінанси та кредит", штучно підтримувався коштом 6,4 млрд грн державних грошей ще у 2009-2010 роках. Сума рефінансування втричі перевищувала капітал банку, який складав лише 2 млрд. Кредитний портфель банку "Фінанси та кредит", - 29 млрд грн, з котрих 22 млрд, тобто 76%, це кредити компаній Жеваго.

"Про те, що РНБОУ вивчає історію "банкопадів" 2014 озвучувалося з початку вересня. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Основна підозра до усіх згаданих ймовірних олігархів - те, що вони займалися тіньовим банкінгом. Юридично схеми були розпрацьовані дуже вміло. Самому цікаво як РНБОУ розрубає цей Гордіїв вузол", - говорить Охотін.