ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наступного тижня відбудуться три суди у справі ПриватБанку

Новини » Економіка     13.12.2019 - 15:47
Наступного тижня відбудуться три суди у справі ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення будуть ухвалювати Верховний, Печерський та Шостий апеляційний адміністративний суд

На наступному тижні юристи Національного банку України візьмуть участь у трьох судових засіданнях у справах, пов'язаних з державним "ПриватБанком". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як нагадали у прес-службі, 16 грудня о 10:00 у Великій палаті Верховного суду розпочнеться розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з "ПриватБанком" особами. Також родина Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну їх коштів на акції "ПриватБанку" (bail-in).

Крім того, 18 грудня о 10:00 Печерський районний суд міста Києва розгляне позов колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського про визнання інформації недостовірною та такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію.

Нарешті 19 грудня о 10:00 Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом Ігоря Коломойського ухвалив рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку з участю держави.

Як повідомляло РБК-Україна, Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконною націоналізації "Приватбанку".

Суд оголосив перерву в справі про націоналізацію Приватбанку Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про наслідки повернення банку Коломойському
Теми: Націоналізація Приватбанку
Новини України ПриватБанкНаціональний банк Українибанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся