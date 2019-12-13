Наступного тижня відбудуться три суди у справі ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення будуть ухвалювати Верховний, Печерський та Шостий апеляційний адміністративний суд

На наступному тижні юристи Національного банку України візьмуть участь у трьох судових засіданнях у справах, пов'язаних з державним "ПриватБанком". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як нагадали у прес-службі, 16 грудня о 10:00 у Великій палаті Верховного суду розпочнеться розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з "ПриватБанком" особами. Також родина Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну їх коштів на акції "ПриватБанку" (bail-in).

Крім того, 18 грудня о 10:00 Печерський районний суд міста Києва розгляне позов колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського про визнання інформації недостовірною та такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію.

Нарешті 19 грудня о 10:00 Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом Ігоря Коломойського ухвалив рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку з участю держави.

Як повідомляло РБК-Україна, Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконною націоналізації "Приватбанку".