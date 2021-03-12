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На следующей неделе Рада может завершить земельную реформу в Украине

Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

На следующей неделе Верховная рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине. Это фактическое завершение этой реформы.

Об этом в кулуарах форума для глав ОТО "Эффективные бюджеты" рассказал глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко.

Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.

"Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад, - подчеркнул Корниенко.

Напомним, в начале декабря 2020 года Рада отправила на доработку законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

В середине ноября прошлого года Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что вопрос распоряжения госземлями урегулируют в законопроекте №2194.

Кроме того, в Украине разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. ВР рекомендуют одобрить во втором чтении законопроект №2195.

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Новости Украины Верховная Радаземельная реформа
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