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Наступного тижня Рада може завершити земельну реформу в Україні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 10:42
Наступного тижня Рада може завершити земельну реформу в Україні Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Наступного тижня Верховна рада має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні. Це фактичне завершення цієї реформи.

Про це в кулуарах форуму для глав ОТО "Ефективні бюджети" розповів глава партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Йдеться про законопроекти №№2194-2195, які стосуються передачі землі громадам і електронних земельних аукціонів.

"Це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, яку ми почали рік тому, - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів в комунальну власність. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

В середині листопада минулого року Рада прийняла цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявив, що питання розпорядження держземлями врегулюють у законопроекті №2194.

Крім того, в Україні дозволити продаж землі через інтернет на електронних аукціонах. ВР рекомендують схвалити в другому читанні законопроект №2195.

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