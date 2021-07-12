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Наступного тижня Рада розгляне законопроєкти про Вищу раду правосуддя

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 00:32
Наступного тижня Рада розгляне законопроєкти про Вищу раду правосуддя Фото: глава ВРУ Дмитро Разумков (facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
Автор: Даша Харченко

На наступному пленарному тижні 12−16 липня Верховна Рада може розглянути законопроєкти про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Зокрема йдеться про два документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Дмитра Розумкова.

На розгляді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" і "Про внесення змін до статті 188−32 Кодексу України про адміністративні правопорушення про встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя". За словами Разумкова, на ці законопроекти "може піти багато часу".

За його словами, під час пленарних засідань до розгляду зазвичай заплановано багато законодавчих ініціатив, однак їх не завжди можна пройти за пленарний тиждень.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в цілому законопроект №3711-д, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та запускає судову реформу в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки вітають закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. А також готові підтримати його реалізацію.

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