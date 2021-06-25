На следующей неделе Рада дважды соберется на внеочередные заседания: что на повестке дня

"До конца сессии осталось две пленарных недели, во время которых Верховная рада будет работать в усиленном режиме. Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередное заседание, где планируем принять ряд важных, срочных законопроектов", - отметил он.

Во вторник нардепы будут рассматривать пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Во втором чтении намерены принять законопроект №4555, который возвращает так называемые "чернобыльские льготы", которые отменил парламент предыдущего созыва. После принятия законопроекта пенсии около 40 тысяч чернобыльцев повысятся на сумму от 800 грн до 4 тысяч гривен в зависимости от группы инвалидности.

В четверг на рассмотрение парламента вынесут пакет "олигархических" законопроектов, рассказывает Корниенко.

"Рассмотрим базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиа-пространство. Кроме того, это и так называемый законопроект о наполнении бюджета. Он, в частности, касается налога на руду, изменений в администрировании налогов", - объясняет глава "Слуги народа".

На внеочередном заседании 1 июля Рада рассмотрит законопроект о "Большой реставрации". Он расширит президентскую программу и позволит финансировать объекты, находящиеся в коммунальной собственности общин. Сейчас в списке "Большой реставрации" могут попасть только объекты, находящиеся на балансе Министерства культуры и информационной политики.

Также депутаты намерены принять законопроект, который начнет реформу ГАСИ.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук добавляет, что в четверг будут рассматривать пакет законов, касающихся Крыма и крымских татар.

"Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - пояснила народный депутат.

В начале недели на пленарных заседаниях депутаты продолжат рассматривать законопроект о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (№3711-П). Он является одним из ключевых законов для проведения судебной реформы, которая состоится в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, уверяет Корниенко.

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина ранее писала, что до начала парламентских каникул депутаты хотят успеть принять закон о Высшем совете правосудия, НАБУ, вернуть ответственность за недостоверное декларирование.

По ее словам, в ближайшие недели планируют также принять президентский законопроект о деолигархизации в первом чтении.