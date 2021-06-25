Наступного тижня Рада двічі збереться на позачергові засідання: що на порядку денному

"До кінця сесії залишилося два пленарних тижня, під час яких Верховна рада працюватиме у посиленому режимі. У вівторок і четвер ми зберемося на позачергові засідання, де плануємо ухвалити низку важливих, термінових законопроектів", - зазначив він.

У вівторок нардепи розглядатимуть пакет законів, що стосується оборонного сектора: законопроект про національний спротив, суміжний із ним - про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроект про критичну інфраструктуру.

У другому читанні мають намір ухвалити законопроект №4555, що повертає так звані "чорнобильські пільги", які скасував парламент попереднього скликання. Після ухвалення законопроєкту пенсії близько 40 тисяч чорнобильців підвищаться на суму від 800 грн до 4 тисяч гривень залежно від групи інвалідності.

У четвер на розгляд парламенту винесуть пакет "олігархічних" законопроектів, розповідає Корнієнко.

"Розглянемо базовий закон про статус олігархів, який розпочне процес деолігархізації та допоможе Україні позбавитися їхнього впливу на політику та медіапростір. Крім того, це і так званий законопроект про наповнення бюджету. Він, зокрема, стосується податку на руду, змін в адмініструванні податків", - пояснює очільник "Слуги народу".

На позачерговому засіданні 1 липня Рада розгляне законопроєкт про "Велику реставрацію". Він розширить президентську програму та дозволить фінансувати об'єкти, що перебувають у комунальній власності громад. Наразі до списку "Великої реставрації" можуть потрапити лише об’єкти, що перебувають на балансі Міністерства культури та інформаційної політики.

Також депутати мають намір ухвалити законопроект, що розпочне реформу ДАБІ.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук додає, що в четвер розглядатимуть пакет законів, що стосуються Криму і кримських татар.

"Мова про законопроект про корінні народи, який подав президент. Він уже наробив багато шуму, і була істерика в Російській Федерації. Я дуже сподіваюся, що в залі ми приймемо за основу та в цілому у четвер, як і рекомендував профільний комітет", - пояснила народна депутатка.

На початку тижня на пленарних засіданнях депутати продовжать розглядати законопроєкт про перезапуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (№3711-Д). Він є одним із ключових законів для проведення судової реформи, котра відбудеться у повній відповідності до рекомендацій Венеційської комісії, запевняє Корнієнко.

Нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина раніше писала, що до початку парламентських канікул депутати хочуть встигнути ухвалити закон про Вищу раду правосуддя, НАБУ, повернути відповідальність за недостовірне декларування.

За її словами, найближчими тижнями планують також ухвалити президентський законопроект про деолігархізацію у першому читанні.