Наступного тижня офіційно призначать прес-секретаря Зеленського, - джерело
Наступного тижня буде офіційно призначений новий прес-секретар президента України Володимира Зеленського. Його ім'я поки тримають в секреті.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.
На початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний "шорт-лист" кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже прийнято.
"Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ", - уточнило джерело в ОП.
Ім'я нового прес-секретаря Зеленського в офісі поки не називають.
Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель в кінці квітня покинула свою посаду. При цьому вона залишиться в команді офісу президента в якості радника з міжнародних комунікацій.
Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи офісу президента.
Журналістку Юлію Мендель призначили прес-секретарем президента в червні 2019 року. Вона перемогла в конкурсі, на який подавалися близько 4 000 кандидатів. Від претендента вимагалося знання не менше трьох мов, досвід роботи в журналістиці або публічній сфері. У фіналі вийшли три людини, Зеленський і співробітники офісу президента особисто проводили з ними співбесіду.