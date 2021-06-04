ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Наступного тижня офіційно призначать прес-секретаря Зеленського, - джерело

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 червня 2021 14:37
Наступного тижня офіційно призначать прес-секретаря Зеленського, - джерело Фото: наступного тижня призначать прес-секретаря Зеленського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Наступного тижня буде офіційно призначений новий прес-секретар президента України Володимира Зеленського. Його ім'я поки тримають в секреті.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

На початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний "шорт-лист" кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже прийнято.

"Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ", - уточнило джерело в ОП.

Ім'я нового прес-секретаря Зеленського в офісі поки не називають.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель в кінці квітня покинула свою посаду. При цьому вона залишиться в команді офісу президента в якості радника з міжнародних комунікацій.

Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи офісу президента.

Журналістку Юлію Мендель призначили прес-секретарем президента в червні 2019 року. Вона перемогла в конкурсі, на який подавалися близько 4 000 кандидатів. Від претендента вимагалося знання не менше трьох мов, досвід роботи в журналістиці або публічній сфері. У фіналі вийшли три людини, Зеленський і співробітники офісу президента особисто проводили з ними співбесіду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський
NEWS
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари