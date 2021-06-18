UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На следующей неделе Кабмин представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии

Автор: Юлия Струк, Александр Белоус

Кабинет министров представит новую модель ПСО на рынке электроэнергии. Это должно произойти на следующей неделе.

Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Безусловно важное изменение, которое мы готовим реализовать - это обновленная модель ПСО. Она будет представлена ​​на следующей неделе. Мы хотим сделать определенный горизонт этого изменения, чтобы увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который обеспечит социально уязвимые слои населения", - отметил глава Минэнерго.

Напомним, в начале недели стало известно, что парламент заслушает Галущенко по поводу прохождения отопительного сезона в Украине.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.

Отметим, Кабинет министров Украины уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныГерман ГалущенкоЭлектроэнергия