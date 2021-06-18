Наступного тижня Кабмін представить нову модель ПСО на ринку електроенергії

"Безумовно важлива зміна, яку ми готуємо реалізувати - це оновлена модель ПСО. Вона буде представлена наступного тижня. Ми хочемо зробити певний горизонт цієї зміни, щоб побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який забезпечить соціально вразливу верству населення", - зазначив глава Міненерго.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що парламент заслухає Галущенка з приводу проходження опалювального сезону в Україні.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня парламент призначив нового главу Міністерства енергетики України. Ним став Герман Галущенко.

Відзначимо, Кабінет міністрів України вже почав підготовку до наступного опалювального сезону. План передбачатиме всі деталі і відповідальність.