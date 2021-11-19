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Со следующего года в Украине качество питьевой воды должно соответствовать стандарту

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Украина, Пятница 19 ноября 2021 10:32
Со следующего года в Украине качество питьевой воды должно соответствовать стандарту Фото: с 2022 года начнут действовать новые требования к качеству питьевой воды в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине местные органы власти не обеспечили подготовку систем для предоставления населению качественной питьевой воды. Сложившуюся ситуацию должны исправить до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В августе этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины". В нем говорится о защите потребителей по обеспечению населения качественной питьевой водой.

Однако, на сегодняшний день, большинство предприятий водопроводно-канализационного хозяйства не обеспечили проведение работ по реконструкции и модернизации производств, что ставит под угрозу возможность обеспечения населения питьевой водой по новым стандартам качества.

Потому заместитель секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев провел совещание. По его результатам достигнута договоренность об активизации совместной работы Министерства развития общин и территорий Украины, Госпродпотребслужбы, Министерства здравоохранения Украины, а также местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для исправления сложившейся ситуации. Потому с 1 января следующего года население Украины должно быть обеспечено питьевой водой в соответствии с требованиями утвержденных стандартов.

Напомним, в ряде населенных пунктов в Одесской области показатели воды не соответствуют санитарным нормам.

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