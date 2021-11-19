З наступного року в Україні якість питної води має відповідати стандарту

В Україні місцеві органи влади не забезпечили підготовки систем для надання населенню якісної питної води. Ситуацію, що склалася, мають виправити до 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО .

У серпні цього року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України". У ньому йдеться про захист споживачів щодо забезпечення населення якісною питною водою.

Однак, на сьогоднішній день, більшість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства не забезпечили проведення робіт з реконструкції та модернізації виробництв, що ставить під загрозу можливість забезпечення населення питною водою за новими стандартами якості.

Тому заступник секретаря РНБО України Олексій Соловйов провів нараду. За її результатами досягнуто домовленості про активізацію спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій України, Держпродспоживслужби, Міністерства охорони здоров'я України, а також місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для виправлення ситуації, що склалася. Тому з 1 січня наступного року населення України має бути забезпечене питною водою відповідно до вимог затверджених стандартів.