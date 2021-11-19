ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

З наступного року в Україні якість питної води має відповідати стандарту

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 10:32
З наступного року в Україні якість питної води має відповідати стандарту Фото: з 2022 року почнуть діяти нові вимоги щодо якості питної води в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

В Україні місцеві органи влади не забезпечили підготовки систем для надання населенню якісної питної води. Ситуацію, що склалася, мають виправити до 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

У серпні цього року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України". У ньому йдеться про захист споживачів щодо забезпечення населення якісною питною водою.

Однак, на сьогоднішній день, більшість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства не забезпечили проведення робіт з реконструкції та модернізації виробництв, що ставить під загрозу можливість забезпечення населення питною водою за новими стандартами якості.

Тому заступник секретаря РНБО України Олексій Соловйов провів нараду. За її результатами досягнуто домовленості про активізацію спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій України, Держпродспоживслужби, Міністерства охорони здоров'я України, а також місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для виправлення ситуації, що склалася. Тому з 1 січня наступного року населення України має бути забезпечене питною водою відповідно до вимог затверджених стандартів.

Нагадаємо, в ряді населених пунктів на Одещині показники води не відповідають санітарним нормам.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи