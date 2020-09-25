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В Украине со следующего года начнется реставрация замков, - Зеленский

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в следующем году начнется масштабная реставрация замков и объектов культурного наследия. Также для каждого региона планируют создать стратегии развития.

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Об этом во время визита на Закарпатье заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что каждому региону необходимо открыть свой туристический потенциал.

"Кроме новых дорог и больниц, в следующем году мы начнем масштабную реставрацию замков и объектов культурного наследия. Мы не останавливаемся на этом сложном пути, чтобы наши регионы, в том числе и Закарпатье, могли открыть свой туристический потенциал. Для каждого региона будут созданы стратегии развития", - сказал Зеленский.

Напомним, в середине июля правительство сформировало "дорожную карту" развития туризма в Украине. Она ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Болгария договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Правительства двух стран хотят создать формат взаимодействия, так как все больше украинцев посещают Болгарию.

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