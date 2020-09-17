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Украина и Болгария договорились о взаимодействии в сфере туризма

Четверг 17 сентября 2020 17:52
Украина и Болгария договорились о взаимодействии в сфере туризма
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Болгария договорились создать формат взаимодействия в сфере туризма. Кроме того, стороны договорились провести бизнес-сфорум в Болгарии, что бы активизировать бизнес контакты на всех уровнях.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил во время брифинга.

"Мы подписали план консультаций между министерствами Украины и Болгарии и договорились создать формат взаимодействия в сфере туризма потому, что все больше украинцев посещает Болгарию и нам хотелось бы развивать этот формат", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что болгарская община в Украине является самой многочисленной диаспорой Болгарии, поэтому вопросы, которые возникают вокруг нацменьшинств, стороны договорились решать в рамках конструктивного диалога.

"Мы договорились с моей коллегой (главой МИД Болгарии - ред.), что будем в конструктивном формате решать все вопросы, которые возникали, например, в сфере в образования, как и относительно преподавания на болгарском в Украине, так и на украинском в Болгарии", - сказал Кулеба.

Напомним, Болгария продлила действующий режим въезда для туристов из Украины, согласно которому украинцев не будут тестировать на коронавирус, а также им не придется находиться на карантине 14 дней по приезду.

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