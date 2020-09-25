В Україні з наступного року розпочнеться реставрація замків, - Зеленський

В Україні в наступному році почнеться масштабна реставрація замків та об'єктів культурної спадщини. Також для кожного регіону планують створити стратегії розвитку.

Про це під час візиту на Закарпаття заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що кожному регіону необхідно відкрити свій туристичний потенціал.

"Окрім нових доріг і лікарень, в наступному році ми почнемо масштабну реставрацію замків та об'єктів культурної спадщини. Ми не зупиняємося на цьому складному шляху, щоб наші регіони, в тому числі і Закарпаття, могли відкрити свій туристичний потенціал. Для кожного регіону будуть створені стратегії розвитку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в середині липня уряд сформував "дорожню карту" розвитку туризму в Україні. Вона ляже в основу стратегії розвитку туризму і курортів.

Також РБК-Україна писало, що Україна і Болгарія домовилися про співпрацю у сфері туризму. Уряди двох країн хочуть створити формат взаємодії, бо все більше українців відвідують Болгарію.