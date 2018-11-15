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Следующее заседание ВСК по делу Гандзюк состоится 20 ноября

Новости » Политика    15.11.2018 - 15:08
Следующее заседание ВСК по делу Гандзюк состоится 20 ноября
Фото: Борислав Береза (РБК-Украина, Виталий Носач)

Секретарь комиссии Сотник призвала нардепов более активно участвовать в работе ВСК

Следующее заседание Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования нападений на активистов состоится на следующей неделе, 20 ноября. Об этом заявил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

Заседание состоится в 14:30.

"Кто за то, чтобы провести следующее заседание ВСК во вторник в 14:30. Все за. Решение принято", - заявил Береза.

Секретарь комиссии, нардеп Елена Сотник призвала нардепов более активно участвовать в работе ВСК.

Она также отметила, что все члены ВСК подписали обязательства перед правоохранительными органами о неразглашении материалов расследования по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Я обращаюсь ко всем членам ВСК. Надо быть внимательными к тому, что вы все подписали, ведь за это уголовная ответственность. Поэтому давайте поставим результаты работы ВСК выше, чем все остальное. И, наверное, активности немножко нам. Потому что Борислав даже вынужден провоцировать определенную активность от народных депутатов", - заявила Сотник.

Напомним, ВСК по расследованию нападения на активистку Екатерину Гандзюк приняла решение о заслушивании представителей правоохранительных органов в закрытом режиме. "Мы переходим в закрытый режим, так как не можем разглашать эту информацию", - отметил глава ВСК Береза. До этого в ВСК анонсировали, что комиссия будет работать частично в закрытом режиме.

Как писало РБК-Украина ранее, первое выездное заседание ВСК по вопросам расследования нападений на активистов состоится в Херсоне 29-30 ноября.

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Новости Украины Борислав БерезаВСКЕкатерина Гандзюк
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