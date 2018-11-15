Расследование ВСК по делу Гандзюк продолжат в закрытом режиме

Фото: Борислав Береза (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава ВСК заявил, что комиссия должна работать более конструктивно, а не пиариться

Временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам расследования нападения на активистку Екатерину Гандзюк приняла решение о заслушивании представителей правоохранительных органов в закрытом режиме. Об этом сообщил глава ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

Береза ​​подчеркнул, что ВСК должна работать более конструктивно, а не пиариться.

"Мы переходим в закрытый режим, так как не можем разглашать эту информацию. Действительно, мы должны работать более конструктивно, чем на пиар", - заявил нардеп.

Кроме того, начальник главного следственного управления, заместитель главы Нацполиции Виталий Невгад напомнил о том, что правоохранители не могут предоставить информацию о расследовании дела, ведь следствие по делу убийства активистки является не завершенным.

"Следствие не завершено, разглашать информацию, касающуюся следственных действий и методов следствия возможно только с разрешения следователя или процессуального руководителя. В настоящее время у сотрудников Нацполиции такого разрешения нет. В связи с чем никакую информацию, которая касается расследования, мы предоставить не можем", - добавил Невгад.

Кроме того, во время заседания народный депутат Мустафа Найем заявил, что ему известны несколько фамилий людей, которые могут быть заказчиками активистки Гандзюк.

В ответ на это, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук попросил не разглашать материалы расследования по делу Гандзюк.

"Я хочу публично попросить Мустафу Найема, если у вас есть какие-либо данные, относящиеся к фигурантам данного уголовного производства... то я прошу Вас в установленном законом порядке обратиться в органы. Или мы Вас пригласим и допросим в качестве свидетеля. Ведь все остальные данные, если Вы их не сообщаете нам, говорят о том, что Вы укрываете те или иные факты от органа досудебного следствия. Это написано в УПК", - заявил Остафийчук.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила комиссии обратиться от ВСК к нардепам с просьбой предоставить информацию правоохранителям, которые расследуют это дело.

"Я предлагаю, от имени комиссии, давайте мы обратимся от наших коллег, чтобы они официально обратились в правоохранительные органы и предоставили им эту информацию. Это будет наш с вами вклад в расследование этого дела. В том числе сегодня Мустафа Найем сказал, что ему известна фамилия человека, который может быть заказчиком", - сказала Геращенко.

Напомним, первое выездное заседание ВСК по вопросам расследования нападений на активистов состоится в Херсоне 29-30 ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, в ВСК по делу Гандзюк отмечали, что комиссия будет работать частично в закрытом режиме.

Добавим также, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что одна из версий о заказчиках нападения на активистку Гандзюк недавно была рассекречена, и тот, кто это сделал, должен быть уволен.