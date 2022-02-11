Следующее заседание СНБО будет выездным, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующее заседание СНБО будет выездным. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поручил проводить встречи не только в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Президент поручил, что следующее заседание тоже будет выездное. Президент предложил, чтобы заседание СНБО проводилось не только в Киеве", - заявил Данилов.

При этом он добавил, что заседания СНБО будут проводить по регионам, чтобы совместно в местными властями работать над вопросами.