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Следующее заседание СНБО будет выездным, - Данилов

Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующее заседание СНБО будет выездным. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поручил проводить встречи не только в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Президент поручил, что следующее заседание тоже будет выездное. Президент предложил, чтобы заседание СНБО проводилось не только в Киеве", - заявил Данилов.

При этом он добавил, что заседания СНБО будут проводить по регионам, чтобы совместно в местными властями работать над вопросами.

Напомним, СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ", сроком на пять лет.

Подробнее о сегодняшнем выездном заседании СНБО - читайте в материале РБК-Украина.

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СНБОАлексей Данилов