Наступне засідання РНБО буде виїзним, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що наступне засідання РНБО буде виїзним. За його словами, президент України Володимир Зеленський доручив проводити зустрічі не тільки в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Президент доручив, що наступне засідання теж буде виїзне. Президент запропонував, щоб засідання РНБО проводилося не тільки в Києві", - заявив Данілов.

При цьому він додав, що засідання РНБО проводитимуть по регіонах, щоб спільно в місцевою владою працювати над питаннями.