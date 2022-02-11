RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Наступне засідання РНБО буде виїзним, - Данілов

Автор: Валерія Поліщук

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що наступне засідання РНБО буде виїзним. За його словами, президент України Володимир Зеленський доручив проводити зустрічі не тільки в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Президент доручив, що наступне засідання теж буде виїзне. Президент запропонував, щоб засідання РНБО проводилося не тільки в Києві", - заявив Данілов.

При цьому він додав, що засідання РНБО проводитимуть по регіонах, щоб спільно в місцевою владою працювати над питаннями.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ", строком на п'ять років.

Детальніше про сьогоднішнє виїзне засідання РНБО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБООлексій Данілов