Следующая сессия ПА НАТО впервые состоится в Киеве в 2020 году, - Геращенко

Парламентская ассамблея НАТО состоится весной 2020 года
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время пленарного заседания парламента сообщила, что следующая сессия парламентской ассамблеи НАТО состоится весной 2020 года в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.
По ее словам, парламентская ассамблея НАТО в Украине состоится впервые.
"Нам удалось добиться того, что в 2020 году ПА НАТО впервые будет проходить в Украине. Шаг за шагом, вместе, мы приближаемся к нашей стратегической цели - членству в НАТО", - подчеркнула первый вице-спикер.
Напомним, в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, был учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией.
Также в правке украинской делегации речь шла об осуждении действий РФ в Азовском море.
Как писало РБК-Украина ранее, президент Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) Раса Юкнявичене вместе с главой Верховной рады Украины, находясь с визитом на Донбассе, осудила проведение фейковых "выборов" в ОРДЛО 11 ноября.
Добавим также, новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО была выбрана Мадлен Мун, которая является представителем делегации Британии.