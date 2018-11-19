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Новым президентом ПА НАТО стала британка Мадлен Мун

Новости » Политика    19.11.2018 - 23:34
Новым президентом ПА НАТО стала британка Мадлен Мун
Фото: Мадлен Мун (twitter.com/natopapress)

Мадлен Мун замена представителя итальянской делегации Паоло Али

Новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО была выбрана Мадлен Мун, которая является представителем делегации Британии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя постоянной делегации в ПА НАТО Ирину Фриз в Facebook.

Фриз сообщила, что Мун должна продолжать деятельность своего предшественника Паоло Али в изменении единства Ассамблеи и в развитии солидарности всех наций для защиты демократии, поддержки обороны и безопасности.

"Следует напомнить, что ее доклад о ССО был принят Комитетом по вопросам безопасности и обороны единогласно. Она также подчеркнула, что ее визиты будут сопровождаться активным общением с молодежью, которая должна понимать современные вызовы и угрозы", - рассказала Фриз.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ПА НАТО осудила строительство Россией Керченского моста и ее действия в Азовском море. В резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, учтено параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией.

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