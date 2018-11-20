Наступна сесія ПА НАТО вперше відбудеться у Києві у 2020 році, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Парламентська асамблея НАТО відбудеться навесні 2020 року

Перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко під час пленарного засідання парламенту поінформувала, що наступна сесія парламентської асамблеї НАТО відбудеться навесні 2020 року у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

За її словами, парламентська асамблея НАТО в Україні відбудеться уперше.

"Нам вдалося добитися того, що у 2020 році ПА НАТО вперше проходитиме в Україні. Крок за кроком, разом, ми наближаємося до нашої стратегічної мети - членства в НАТО", - підкреслила перший віце-спікер.

Нагадаємо, в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО в Канаді, був врахований параграф з осудом незаконного будівництва керченського моста Росією, внесений українською делегацією.

Також у правці української делегації йшлося про засудження дій РФ в Азовському морі.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО) Раса Юкнявічене разом з головою Верховної ради України, перебуваючи з візитом на Донбасі, засудила проведення фейкових "виборів" в ОРДЛО 11 листопада.

Додамо також, новим президентом Парламентської асамблеї НАТО була обрана Мадлен Мун, яка є представником делегації Британії.