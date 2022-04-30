Следующая неделя станет решающей. Эксперты назвали условие для прекращения наступления РФ

В ближайшую неделю Россия попытается прорвать оборону ВСУ на Донбассе и взять основные силы в котел. Если этого не случится, то дальнейшее полномасштабное наступление войск России будет маловероятным.

"Самое критическое положение сейчас на Харьковском и Изюмском направлениях - там российская армия ведет активные действия, чтобы прорвать оборону. Если у них это получится, то они смогут окружить украинскую группировку войск на Донбассе. Те войска, которые располагаются на линии фронта 2014 года, могут быть взяты в котел и это существенно поможет Российской Федерации взять под контроль административные границы Донецкой и Луганской областей", - заявил глава отдела планирований генштаба Союза обороны Эстонии Янно Мярк.

В общей сложности, по мнению эстонских военных, ситуация на самом Донбассе сейчас складывается не в пользу России. Выстроенная линия обороны Украины позволяет сдерживать наступление врага.

Кроме того, Украина смогла взять под контроль большую часть Херсонской области и подойти к административному центру в упор, однако начать штурм пока у них не хватает ресурсов.

"Для того, чтобы провести полномасштабную атаку, требуется наступательное вооружение, которое Украина неоднократно просила. По всей видимости теперь они его получат. До сих пор Украина должна была очень тщательно планировать свои наступления и это главная причина почему они до сих пор не взяли сам Херсон", - добавил Мярк.

По мнению эстонских военных, следующая неделя станет определяющей, и Россия попытается прорвать оборону Украины на восточном фронте и взять основные силы ВСУ в котел. Если это не получится, то дальнейшее полномасштабное наступление войск России будет маловероятным.