Не следует остерегаться продолжения военных учений в Беларуси, - Буданов

Кирилл Буданов убежден, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси. Поскольку там происходят "абсолютно стабильные действия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны в эфире национального телемарафона.

"Мы все отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда", - подчеркнул Буданов

Он отметил, что Беларусь "должна была атаковать" Украину за это время где-то, наверное, пять раз, "если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ".

"Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет", - добавил начальник ГУР.