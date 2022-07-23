UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не следует остерегаться продолжения военных учений в Беларуси, - Буданов

Фото: Начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: РБК-Украина

Кирилл Буданов убежден, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси. Поскольку там происходят "абсолютно стабильные действия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны в эфире национального телемарафона.

"Мы все отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда", - подчеркнул Буданов

Он отметил, что Беларусь "должна была атаковать" Украину за это время где-то, наверное, пять раз, "если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ".

"Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет", - добавил начальник ГУР.

Напомним, Беларусь неоднократно продолжала военные учения вблизи украинской границы. С 29 апреля это произошло уже 13 раз, сейчас дата окончания отработок-31 июля.

В свою очередь ВСУ и ГПСУ продолжают укреплять оборону на севере и минируют пограничные участки. В офисе президента заверили, что готовы к возможному нападению и предупредят о нем заблаговременно.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьКирилл БудановВойна России против Украины