Не слід остерігатися продовження військових навчань у Білорусі, - Буданов

Кирило Буданов переконаний, що українцям не варто переживати через продовження військових навчань у Білорусі. Оскільки там відбуваються "абсолютно стабільні дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони в ефірі національного телемарафону.

"Ми все відстежуємо і знаємо. Не слід демонізувати ситуацію з Білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти", - наголосив Буданов

Він зазначив, що Білорусь "мала атакувати" Україну за цей час десь, мабуть, п'ять разів, "якщо слідкувати за усім цим мотлохом, який вкидається через ЗМІ".

"Я вам ще раз кажу. Нічого зараз там не буде", - додав начальник ГУР.