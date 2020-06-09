Следствие по MH17 исключает версию России о месте запуска ракеты

Нидерландская прокуратура в деле о катастрофе MH17 исключает версию России о месте запуска ракеты. Москва настаивает, что ракету якобы запустили из района села Зарощенское, которое в июле 2014 контролировали Вооруженные силы Украины.

Об этом на слушаниях заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает издание nu.nl.

По его словам, самолет на высоте более 10 км в этом районе могла только установка "Бук". В ходе расследования установлено, что, скорее всего, ракета могла быть запущена из района села Первомайское. Однако изучаются другие альтернативные места.

Фердинандуссе добавил, что российская сторона настаивает, что запуск был осуществлен из района села Зарощенское под Амвросиевкой, который контролировался ВСУ. Заявление приобщено к делу, а следователи JIT изучили данную информацию.

Россия в подтверждение своей версии предоставила спутниковые снимки местности от 17 июля 2014 года, однако следствие пришло к выводу, что Москва манипулирует датой. Кроме того, российские снимки имеют "необъяснимые отличия" от снимков из других источников. Впрочем, Минобороны РФ не предоставило оригиналы, поскольку не были сохранены якобы из-за сильной облачности.

В итоге суд отметил, что, несмотря на тщательное исследование возможных мест обстрела, конкретных доказательств найдено не было. А имеющиеся улики слишком противоречат названным точкам старта.

Обвинение подчеркивает, что трудность состоит еще и в том, что Украина заявляет об отсутствии ракет такого типа на вооружении, а Россия утверждает обратное.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальное интервью бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону приобщили к материалам дела о катастрофе MH17.

Украинская сторона отмечает, что список подозреваемых могут пополнить представители военно-политического руководства России.