Слідство щодо MH17 виключає версію Росії про місце запуску ракети

Нідерландська прокуратура у справі про катастрофу MH17 виключає версію Росії про місце запуску ракети. Москва наполягає, що ракету нібито запустили з району села Зарощенське, яке в липні 2014 контролювали Збройні сили України.

Про це на слуханнях заявив прокурор Вард Фердінандуссе, передає видання nu.nl.

За його словами, літак на висоті понад 10 км в цьому районі могла тільки установка "Бук". В ході розслідування встановлено, що, швидше за все, ракета могла бути запущена з району села Первомайське. Однак вивчаються інші альтернативні місця.

Фердінандуссе додав, що російська сторона наполягає, що запуск був здійснений з району села Зарощенське під Амвросіївкою, який контролювався ЗСУ. Заяву додано до справи, а слідчі JIT вивчили дану інформацію.

Росія на підтвердження своєї версії надала супутникові знімки місцевості від 17 липня 2014 року, проте слідство прийшло до висновку, що Москва маніпулює датою. Крім того, російські знімки мають "нез'ясовні відмінності" від знімків з інших джерел. Втім, Міноборони РФ не надало оригінали, оскільки не були збережені нібито через сильну хмарність.

У підсумку суд зазначив, що, попри ретельне дослідження можливих місць обстрілу, конкретних доказів знайдено не було. А наявні докази надто суперечать названим точкам старту.

Обвинувачення підкреслює, що складність полягає ще й у тому, що Україна заявляє про відсутність ракет такого типу на озброєнні, а Росія стверджує зворотне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандальне інтерв'ю колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна українському журналісту Дмитру Гордону долучили до матеріалів справи про катастрофу MH17.

Українська сторона відзначає, що список підозрюваних можуть поповнити представники військово-політичного керівництва Росії.