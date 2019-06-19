Следствие по катастрофе МН17 сегодня объявит новые данные

Следственная группа по катастрофе МН17, которая произошла в июле 2014 года на Донбассе, сегодня даст пресс-конференцию по результатам расследования. Подробнее о том, что удалось установить следствию - в материале РБК-Украина.

Пресс-конференция, посвященная ходу расследования уголовного дела по факту катастрофы MH17 запланирована на 14:00 по киевскому времени. Она состоится после закрытой встречи с родственниками жертв, именно они первыми узнают, что удалось установить в ходе расследования.

Следствие сегодня может назвать имена причастных к катастрофе МН17

Вчера, 18 июня, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Совместная следственная группа, которая занимается расследованием крушения рейса МН17 Malaysia Airlines назовет имена подозреваемых, причастных к катастрофе. После того, как это будет сделано, по словам Зеркаль, Украина выдвинет названным лицам обвинения.

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения.. Естественно, потом число людей, причастных к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - сообщала Зеркаль.

Она также отметила, что помимо пресс-конференции следственной группы, 19 июня исследователи Bellingkat презентуют результаты своего расследования.

По данным нидерландского телеканала Nieuwsuur, к катастрофе мог быть причастен Сергей Мучкаев (по данным журналистов, под его руководством на Донбасс отправился конвой, перевозивший сбивший МН17 "Бук". Также в списке причастных числится Сергей Дубинский ("Хмурый"), который руководил группой российских разведчиков на Донбассе. Журналисты также сообщают о еще одном возможном подозреваемом - Сергее Пулатове, который также руководил группой российских разведчиков.

Что расследует Объединенная следственная группа

Для установления причин крушения Boeing 777 Объединенная следственная группа изучила все человеческие останки, личные вещи и обломки самолета, обнаруженные в непосредственной близости от места катастрофы MH17. Кроме того, были опрошены эксперты в различных областях, информация запрошена из разных стран, проводится розыск и допрос свидетелей.

Помимо причины крушения, расследование сосредоточено на расследовании и судебном преследовании виновных. Следственная группа должна установить, кто какую роль играл в крушении MH17 и какую цель они преследовали.

Как известно, расследованием катастрофы помимо Объединенной следственной группы (JIT) занимается Голландский совет по безопасности (OVV). Целью расследования JIT, которое сосредоточено на обнаружении подозреваемых, является привлечение виновных к ответственности, тогда как Голландский совет по безопасности проводит расследование, чтобы извлечь уроки безопасности на будущее. Совет по безопасности также изучает процесс принятия решений по установлению маршрутов полетов и наличие списков пассажиров MH17.

Катастрофа Boeing MH17 на Донбассе

17 июля 2014 года рейс MH17 Malaysia Airlines потерпел крушение на востоке Украины. Самолет направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. В частности, среди пассажиров было 196 голландцев.

Расследование крушения проводит Объединенная следственная группа (JIT), которая была сформирована в 2014 году. В JIT входят правоохранители из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, которые вместе работают над расследование. Ход следствия координируется Национальной прокуратурой Нидерландов. Целью расследования является установление истины, установление фактов, установление лиц, виновных в аварии, а также сбор доказательств для судебного преследования.