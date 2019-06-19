Луценко пообещал разыскать причастного к катастрофе MH17 украинца

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Гражданина Украины Леонида Харченко попытаются найти на оккупированных территориях

Украина сделает все возможное для розыска гражданина Украина Леонида Харченко, которого Международная следственная группа (JIT) считает одним из организаторов катастрофы рейса MH17. Об этом в Нидерландах сказал журналистам генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает NOS.

При этом Луценко сообщил, что по последним данным он находится на оккупированной Россией территории Донбасса.

"Мы попробуем арестовать этого подозреваемого. Если это получится, мы организуем видеосвязь с судом в Нидерландах", - сказал он.

При этом Луценко также пообещал исполнить в Украине приговор нидерландского суда.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона во "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Напомним, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что Нидерланды обратятся к Российской Федерации с просьбой выдать подозреваемых в организации катастрофы рейса MH17, чтобы допросить их. Кроме того, по его словам, будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого.