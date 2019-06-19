ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Луценко пообещал разыскать причастного к катастрофе MH17 украинца

Новости » Политика    19.06.2019 - 15:35
Луценко пообещал разыскать причастного к катастрофе MH17 украинца
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Гражданина Украины Леонида Харченко попытаются найти на оккупированных территориях

Украина сделает все возможное для розыска гражданина Украина Леонида Харченко, которого Международная следственная группа (JIT) считает одним из организаторов катастрофы рейса MH17. Об этом в Нидерландах сказал журналистам генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает NOS.

При этом Луценко сообщил, что по последним данным он находится на оккупированной Россией территории Донбасса.

"Мы попробуем арестовать этого подозреваемого. Если это получится, мы организуем видеосвязь с судом в Нидерландах", - сказал он.

При этом Луценко также пообещал исполнить в Украине приговор нидерландского суда.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона во "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Напомним, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что Нидерланды обратятся к Российской Федерации с просьбой выдать подозреваемых в организации катастрофы рейса MH17, чтобы допросить их. Кроме того, по его словам, будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого.

Следствие по катастрофе МН17 попросит Россию выдать организаторов Суд над подозреваемыми в катастрофе MH17 начнется весной 2020
Новости Украины Юрий ЛуценкоMH17Boeing
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь