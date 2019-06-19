Слідство по катастрофі МН17 сьогодні оголосить нові дані

Слідча група по катастрофі МН17, яка сталася в липні 2014 року на Донбасі, сьогодні дасть прес-конференцію за результатами розслідування. Детальніше про те, що вдалося встановити слідству - в матеріалі РБК-Україна.

Прес-конференція, присвячена ходу розслідування кримінальної справи за фактом катастрофи MH17 запланована на 14:00 за київським часом. Вона відбудеться після закритої зустрічі з родичами жертв, саме вони першими дізнаються, що вдалося встановити в ході розслідування.

Слідство сьогодні може назвати імена причетних до катастрофи МН17

Вчора, 18 червня, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що Спільна слідча група, яка займається розслідуванням аварії рейсу МН17 Malaysia Airlines назве імена підозрюваних, причетних до катастрофи. Після того, як це буде зроблено, за словами Зеркаль, Україна висуне названим особам обвинувачення.

"Імена будуть оголошені. Будуть пред'явлені підозри... Природно, потім число людей, причетних до цього, буде набагато більшим, ніж ці чотири людини, які будуть оголошені", - повідомляла Зеркаль.

Вона також зазначила, що крім прес-конференції слідчої групи, 19 червня дослідники Bellingkat презентуют результати свого розслідування.

За даними нідерландської телеканалу Nieuwsuur, до катастрофи міг бути причетним Сергій Мучкаєв (за даними журналістів, під його керівництвом на Донбас пішов конвой, що перевозив "Бук", який збив МН17. Також у списку причетних значиться Сергій Дубінський ("Хмурий"), який керував групою російських розвідників на Донбасі. Журналісти також повідомляють про ще одного можливого підозрюваного - Сергія Пулатова, який також керував групою російських розвідників.

Що розслідує Об'єднана слідча група

Для встановлення причин аварії Boeing 777 Об'єднана слідча група вивчила всі людські останки, особисті речі і уламки літака, виявлені в безпосередній близькості від місця катастрофи MH17. Крім того, були опитані експерти в різних областях, запитана інформація з різних країн, проводиться розшук і допит свідків.

Крім причини аварії, розслідування зосереджено на встановленні та судовому переслідуванні винних. Слідча група повинна встановити, хто яку роль відігравав у катастрофі MH17 і яку мету вони переслідували.

Як відомо, розслідуванням катастрофи крім Об'єднаної слідчої групи (JIT) займається Нідерландська рада з безпеки (OVV). Метою розслідування JIT, яке зосереджена на виявленні підозрюваних, є притягнення винних до відповідальності, тоді як Голландська рада з безпеки проводить розслідування, щоб витягти уроки безпеки на майбутнє. Рада безпеки також вивчає процес прийняття рішень щодо встановлення маршрутів польотів і наявність списків пасажирів MH17.

Катастрофа Boeing MH17 на Донбасі

17 липня 2014 року рейс MH17 Malaysia Airlines розбився на сході України. Літак прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Зокрема, серед пасажирів було 196 голландців.

Розслідування аварії проводить Об'єднана слідча група (JIT), яка була сформована в 2014 році. У JIT входять правоохоронці з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, які разом працюють над розслідування. Хід слідства координується Національною прокуратурою Нідерландів. Метою розслідування є встановлення істини, встановлення фактів, встановлення осіб, винних в аварії, а також збір доказів для судового переслідування.