Следствие по катастрофе МН17 попросит Россию выдать организаторов

Фото: Фред Вестербеке (GettyImages)

Организаторы катастрофы будут допрошены как свидетели

Нидерланды обратятся к Российской Федерации с просьбой выдать подозреваемых в организации катастрофы рейса MH17, чтобы допросить их. Об этом заявил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, передает NOS.

Кроме того, по его словам, будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого.

В то же время, заявил прокурор, пока речь не идет об экстрадиции, поскольку это запрещено законодательством России и Украины.

Вестербеке отметил, что есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный самолет. "Даже если это был первоначальный план, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17", - сказал он.

По его словам, хотя подозреваемые сами не нажали кнопку, это не имеет значения для судебной власти, поскольку организаторы так же наказуемы, как и фактические исполнители преступления.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.