У следствия есть условный портрет человека, совершившего покушение на жизнь Шефира, - Енин

По словам Енина, следователи проверили тысячи телефонных звонков, которые были зарегистрированы в соответствующих зонах, до и в момент покушения на жизнь Шефира. Также правоохранители установили условный портрет, рост и вес стрелка, а также узнали о том, что у него были сообщники.

"Мы исследовали тысячи телефонных звонков, которые в момент совершения преступления, или перед ним находились в соответствующих зонах. Мы понимаем, что преступник был не один. Мы имеем условный портрет, рост, вес (стрелка - ред.) и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Это упростит нам поиск правонарушителя и его сообщников", - заявил Енин.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что неизвестный покушался на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 24 сентября зрители услышат эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания". Также эксперты в студии, среди которых Денис Монастырский, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитрий Гордон и другие, дают ответ на вопрос: было ли нападение на помощника Зеленского покушением на президентские реформы и изменит ли страну "Закон об олигархах"?



Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.



Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.



А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.



Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.



В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.