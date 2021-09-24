Слідство має умовний портрет людини, яка вчинила замах на життя Шефіра, - Єнін

За словами Єніна, слідчі перевірили тисячі телефонних дзвінків, що були зареєстровані у відповідних зонах, до й в момент замаху на життя Шефіра. Також правоохоронці встановили умовний портрет, зріст й вагу стрілка та дізналися про те, що у нього були спільники.

"Ми дослідили тисячі телефонних дзвінків, які в момент скоєння злочину, або перед ним перебували у відповідних зонах. Ми розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо умовний портрет, зріст, вагу (стрілка - ред.) та інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Це спростить нам пошук правопорушника та його спільників", - заявив Єнін.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що невідомий вчинив замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 24 сентября зрители услышат эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания". Также эксперты в студии, среди которых Денис Монастырский, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитрий Гордон и другие, дают ответ на вопрос: было ли нападение на помощника Зеленского покушением на президентские реформы и изменит ли страну "Закон об олигархах"?



Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.



Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.



А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.



Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.



В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.