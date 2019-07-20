Слідство має гарячі версії вбивства Шеремета, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами Луценка, до розслідування залучені іноземні фахівці

Генеральна прокуратура України має гарячі версії вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Юрія Луценка у Facebook.

Як повідомив Луценко, вчора, 19 липня, відбувся черговий щоквартальний звіт глави Національної поліції Сергія Князєва та начальника Карного розшуку щодо розслідування справи про вбивство Шеремета. Він додав, що правоохоронці мають гарячі версії вбивства.

"Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запросив очільників силових відомств, зокрема генпрокурора Юрія Луценка та главу МВС Арсена Авакова, на засідання щодо результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Глава держави зазначив, що засідання відбудеться у вівторок, 23 липня.

Як писало РБК-Україна, у грудні минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета значно звузилося. Однак Луценко додав, що "навіть Федеральне бюро розслідувань не змогло надати допомогу" для встановлення виконавців.