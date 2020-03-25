Следствие по делу Гандзюк продлили до июля

Суд продлил сроки расследования дела о нападении на Екатерину Гандзюк до 29 июля. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Печерский районный суд Киева сегодня продлил срок досудебного расследования в уголовном деле о нападении на Гандзюк до 29 июля 2020 года. Также сообщается, что в ближайшее время суд рассмотрит продление срока содержания под стражей Алексея Левина, которого недавно экстрадировали из Болгарии.

"Принимаются меры по скорейшему направлению в суд обвинительного акта в отношении заказчиков и организаторов нападения на Екатерину Гандзюк", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 17 марта Печерский районный суд арестовал подозреваемого в организации этого преступления Алексея Левина до 2 апреля без альтернативы залога.

Позже в прокуратуре объяснили, что Левина арестовали на такой короткий срок, поскольку 2 апреля заканчивался срок досудебного расследования дела Гандзюк.

Экстрадиция Левина из Болгарии была завершена 16 марта. По данным следствия, в этой стране он скрывался с измененной внешностью и поддельными документами.