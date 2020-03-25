Слідство у справі Гандзюк продовжили до липня

Суд продовжив терміни розслідування справи про напад на Катерину Гандзюк до 29 липня. Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив термін досудового розслідування у кримінальній справі про напад на Гандзюк до 29 липня 2020 року. Також повідомляється, що найближчим часом суд розгляне продовження терміну утримання під вартою Олексія Левіна, якого нещодавно екстрадували з Болгарії.

"Вживаються заходи щодо якнайшвидшого направлення до суду обвинувального акта щодо замовників та організаторів нападу на Катерину Гандзюк", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 17 березня Печерський районний суд заарештував підозрюваного в організації цього злочину Олексія Левіна до 2 квітня без альтернативи застави.

Пізніше в прокуратурі пояснили, що Левіна заарештували на такий короткий термін, оскільки 2 квітня закінчувався термін досудового розслідування справи Гандзюк.

Екстрадиція Левіна з Болгарії була завершена 16 березня. За даними слідства, в цій країні він переховувався зі зміненою зовнішністю і підробленими документами.



