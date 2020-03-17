В ГПУ объяснили, почему суд не арестовал Левина на больший срок

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Офис генпрокурора будет подавать новое ходатайство об избрании меры пресечения

Печерский суд арестовал подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина до 2 апреля, поскольку именно тогда закончится срок досудебного расследования. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ГПУ отметили, что суд не мог принять решения о большем сроке содержания Левина под стражей.

"Суд не мог принять решение о применении меры пресечения на больший срок в связи с тем, что оставалось 17 дней до завершения срока досудебного расследования в указанном производстве. Несмотря на это прокурор подал ходатайство о продлении срока досудебного расследования. В настоящее время оно не рассмотрено. После его удовлетворения прокуроры будут подавать новое ходатайство об избрании меры пресечения", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 16 марта была завершена экстрадиция Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, из Болгарии. В Офисе генпрокурора убеждены, что экстрадиция Левина ускорит расследование дела Гандзюк.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Печерский суд арестовал Левина до 2 апреля без альтернативы залога.