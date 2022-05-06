ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Следствие боевых действий. Названа причина перебоев со связью в Херсоне и Николаеве

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 16:17
Следствие боевых действий. Названа причина перебоев со связью в Херсоне и Николаеве Фото: названа причина перебоев со связью в Херсоне и Николаеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пользователи lifecell и Vodafone пожаловались на проблемы с мобильной связью в Херсоне и Николаевской области. Как выяснилось, российские оккупанты повредили оборудование операторов в этих регионах.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба lifecell.

"Причина отсутствия связи - повреждение волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Сейчас в зоне повреждения оптико-волоконных линий продолжаются активные боевые действия", - заявили в пресс-службе lifecell.

Мобильный оператор обещает как можно быстрее восстановить связь, когда доступ ремонтных бригад к оборудованию станет возможным.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области и Херсоне начались проблемы с мобильной связью у пользователей lifecell и Vodafone.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Херсон Николаев
NEWS
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем