Наслідок бойових дій. Названо причину перебоїв зі зв'язком в Херсоні та Миколаєві

Користувачі lifecell та Vodafone поскаржились на проблеми з мобільним зв'язком у Херсоні та Миколаївській області. Як з'ясувалося, російські окупанти пошкодили обладнання операторів у цих регіонах.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба lifecell.

Мобільний оператор обіцяє якнайшвидше відновити зв'язок, коли доступ ремонтних бригад до обладнання стане можливим.

"Причина відсутності зв’язку - пошкодження ворогами волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Наразі у зоні пошкодження оптико-волоконних ліній тривають активні бойові дії", - заявили у пресслужбі lifecell.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаївській області та Херсоні почалися проблеми з мобільним зв'язком у користувачів lifecell та Vodafone.

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