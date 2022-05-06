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В Николаеве и Херсоне начались проблемы с мобильной связью

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Николаевская область, Пятница 06 мая 2022 15:42
В Николаеве и Херсоне начались проблемы с мобильной связью Фото: В Николаеве и Херсоне начались проблемы с мобильной связью (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Николаеве и области начались проблемы с мобильной связи у пользователей оператора Lifecell. Аналогичная ситуация наблюдается и в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Николаеве возникают проблемы со связью у пользователей мобильного оператора Lifecell. Аналогичная проблема наблюдается и в области", - говорится в сообщении.

При этом в Херсоне снова пропал мобильный и домашний интернет. В городе продолжает работать лишь мобильный оператор "Киевстар".

Напомним, в конце апреля в Херсонской области пропала мобильная связь и интернет. При этом полностью восстановить связь удалось в начале мая.

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