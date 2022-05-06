В Николаеве и Херсоне начались проблемы с мобильной связью

В Николаеве и области начались проблемы с мобильной связи у пользователей оператора Lifecell. Аналогичная ситуация наблюдается и в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Николаеве возникают проблемы со связью у пользователей мобильного оператора Lifecell. Аналогичная проблема наблюдается и в области", - говорится в сообщении.

При этом в Херсоне снова пропал мобильный и домашний интернет. В городе продолжает работать лишь мобильный оператор "Киевстар".