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Следователь по делу моряков поехал в Керчь оформлять возвращение украинских кораблей

Новости » Политика     18.11.2019 - 10:11
Следователь по делу моряков поехал в Керчь оформлять возвращение украинских кораблей
Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

Вопрос о передаче украинских судов поднимали еще несколько недель назад

Российский следователь по делу украинских моряков поехал в Керчь оформлять отправку захваченных катеров. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов в утреннем эфире проекта "Радио Крым.Реалии".

Полозов отметил, что передача судов скорее всего осуществится.

"Вопрос о передаче украинских судов поднимали еще несколько недель назад, и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и принимать участие в действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится", - сказал он.

Напомним, в РФ ранее заявляли, что три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь до согласованного места передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября около 12:00.

Отметим, что Украина отправила буксира и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захватчеными Российской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями. Также была информация, что из портов "Южное", "Черноморское" и "Одесса" за кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Российские военные захватили корабли 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива вместе с экипажем, который состоял из 24 человек. В рамках большого обмена пленными их передали украинской стороне в сентябре.

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