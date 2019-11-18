Слідчий у справі моряків поїхав до Керчі оформляти повернення українських кораблів

Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

Питання про передачу українських суден піднімали ще кілька тижнів тому

Російський слідчий у справі українських моряків поїхав до Керчі оформляти відправку захоплених катерів. Про це розповів адвокат Микола Полозов в ранковому ефірі проекту "Радіо Крим.Реалії".

Полозов зазначив, що передача суден скоріше за все здійсниться.

"Питання про передачу українських суден піднімали ще кілька тижнів тому, і про це ми говорили зі слідчим. Він говорив, що планує поїхати до Керчі і братиме участь в якихось діях з оформлення передачі цих суден. Зараз слідчий виїхав туди і це, ймовірно, свідчить про те, що передача суден все ж здійсниться", - сказав він.

Нагадаємо, в РФ раніше заявляли, що три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" буксируються з порту Керч до узгодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада близько 12:00.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Російською Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".

Російські військові захопили кораблі 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки разом з екіпажем, який складався з 24 осіб. В рамках великого обміну полоненими їх передали українській стороні у вересні.