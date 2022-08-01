Депутаты парламента Британии планируют визит в Тайвань, - The Guardian

Члены комитета по иностранным делам парламента Британии намерены посетить Тайвань уже в конце этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По информации издания, визит запланирован на ноябрь или начало декабря этого года. Делегацию возглавит председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат, который ранее участвовал в выборах премьера Британии.

В The Guardian уточнили, что поездка была запланирована на начало этого года, но ее пришлось отменить из-за положительного теста на Covid-19 у одного из участников делегации. При этом главной целью визита является демонстрация поддержки Тайваня Великобританией.

Стоит заметить, что поездка планируется на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Пекином. На прошлой недели кандидаты на пост британского премьера - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минэкономики Риши Сунак - озвучили свою жесткую позицию по Китаю.

В ответ на их заявление посольство Китая в Британии обвинило британских политиков в том, что они "распространяют ошибочность китайской угрозы".