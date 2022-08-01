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Депутаты парламента Британии планируют визит в Тайвань, - The Guardian

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Понедельник 01 августа 2022 19:25
Депутаты парламента Британии планируют визит в Тайвань, - The Guardian Фото: британские депутаты могут посетить Тайвань (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Члены комитета по иностранным делам парламента Британии намерены посетить Тайвань уже в конце этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, визит запланирован на ноябрь или начало декабря этого года. Делегацию возглавит председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат, который ранее участвовал в выборах премьера Британии.

В The Guardian уточнили, что поездка была запланирована на начало этого года, но ее пришлось отменить из-за положительного теста на Covid-19 у одного из участников делегации. При этом главной целью визита является демонстрация поддержки Тайваня Великобританией.

Стоит заметить, что поездка планируется на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Пекином. На прошлой недели кандидаты на пост британского премьера - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минэкономики Риши Сунак - озвучили свою жесткую позицию по Китаю.

В ответ на их заявление посольство Китая в Британии обвинило британских политиков в том, что они "распространяют ошибочность китайской угрозы".

Напомним, ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань во время своего азийского турне. На этом фоне между Китаем и США разгорелся скандал.

Позже выяснилось, что, по данным СМИ, в программе визита Пелоси во время турне нет поездки на Тайвань.

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