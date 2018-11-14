Следком РФ открыл три новых дела против украинских военных

Фото: Следком РФ (sledcom.ru)

Украинских военных обвинили в "обстреле" населенных пунктов на Донбассе

Следственный комитет Российской Федерации (РФ) открыл три новых дела против украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Как сообщается, российское следствие обвиняет украинских военных в "артиллерийских обстрелах" населенных пунктов на оккупированном Донбассе, в результате которых получают ранения мирные жители.

В частности, в Следкоме РФ заявили, что 8 ноября украинские военные якобы обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в оккупированном поселке Марьевка (Луганская область), в результате чего погиб мирный житель, а 12 ноября украинские военные якобы обстреляли гражданские объекты в Золотом, ранение получил мирный житель.

Кроме того, в Следкоме РФ заявляют, что украинские военные в период с 1 сентября по 31 октября 2018 года в ходе "обстрелов" "уничтожили либо частично разрушили 103 жилых дома". Также в РФ украинских военных обвиняют в повреждении газопровода, линии электропередач в Новоазовском районе, Ясиноватой, Славяносербске и Первомайске.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пророссийские боевики за сутки, 13 ноября, 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, потерь в рядах ООС нет.

Добавим, также сообщалось, что в Кабмине предлагают создать ОТО на оккупированных территориях Донбасса.