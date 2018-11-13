В Кабмине предлагают создать ОТО на оккупированных территориях Донбасса

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Но для создания ОТО необходимо выполнение Минских договоренностей

Задача Украины в рамках децентрализации - разработать планы создания объединенных территориальных общин (ОТО) на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министра.

По его словам, все украинцы, которые живут в ОРДЛО - временные заложники России. Поэтому задача Украины в рамках децентрализации - разработать планы по созданию на этих территориях ОТО.

"Наша задача в рамках децентрализации, в соответствии с методикой, разработать перспективные планы по созданию ОТГОна этих территориях. Мы должны показать, как там будут образовываться общины, с новыми возможностями и ресурсами. Запланировать перспективу развития инфраструктуры, детских садов и школ. Но в первую очередь необходимо полное прекращение огня и вывод войск и вооружения РФ с территории Украины, полное выполнение Минских договоренностей и взятия под контроль Украиной границ", - подчеркнул Зубко.

Напомним, Кабинет министров призывает парламент принять ряд законопроектов, необходимых для проведение реформы децентрализации. Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в Верховной раде заявил, что для Кабмина очень важно рассмотрение закона об основах административного территориального устройства и закона о службе в органах местного самоуправления. В парламенте заявили, что проголосуют за соответствующие законы до конца сессии.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации.