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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Общество    14.11.2018 - 08:16
На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики за сутки 8 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики за сутки 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Враг обстреливал оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм захватчики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалика. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

"Вследствие боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за день, 13 ноября, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинская сторона Трехсторонней контактной группы направила Российской Федерации и ОБСЕ ноту с предложением провести внеочередное заседание ТКГ за проведение "виборов" на оккупированном Донбассе.

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