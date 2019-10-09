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Слідчий комітет РФ відкрив шість нових справ проти українських військових

Новини » В світі    09.10.2019 - 10:54
Слідчий комітет РФ відкрив шість нових справ проти українських військових
Фото: слідчий комітет РФ (sledcom.ru)

Справи проти українських військових порушено за нібито жорстоке поводження з цивільним населенням

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальні справи проти 6 українських військових за нібито жорстоке поводження з цивільним населенням на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу слідчого комітету РФ.

Шість кримінальних справ відкриті по 1 ч. ст. 356 Кримінального кодексу РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації).

Російські слідчі заявляють, що з 19 по 30 вересня 2019 року українські військовослужбовці нібито обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури в кількох селищах так званої "Донецької народної республіки", в результаті чого постраждали п'ять осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в липні 2109 року слідчий комітет РФ також відкрив справи проти українських військових нібито за обстріл чотирьох цивільних осіб. Тоді заявлялося, що військові обстріляли російських пропагандистів телеканалу "Зірка".

За аналогічною статтею Кримінального кодексу і зі схожим змістом слідчий комітет РФ відкрив дві справи проти українських військових у жовтні минулого року. Були змінені назви населених пунктів та кількість постраждалих.

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