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Слідчий комітет РФ порушив справу проти командира бригади української армії

Новини » Політика     19.11.2019 - 10:41
Слідчий комітет РФ порушив справу проти командира бригади української армії
Фото: Олексій Майстренко (sledcom.ru)

Його звинувачують у "обстрілі" цивільного населення Донбасу

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу проти командира 54-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Олексія Майстренко за нібито обстріл цивільного населення Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессс-службу відомства.

Повідомляється, що Майстренко заочно пред'явлено звинувачення у злочині за ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 Кримінального кодексу РФ (організація застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації).

У Следкоме стверджують, що Майстренко нібито дав наказ про проведення обстрілу по об'єктах інфраструктури в місті Первомайськ на окупованій частині Луганській області, в результаті чого постраждали 8 людей.

У жовтні повідомлялося, що відомство порушило кримінальні справи проти 6 українських військових за нібито жорстоке поводження з цивільним населенням на Донбасі. Звинувачення мало схоже зміст. Було змінено лише назви населених пунктів і цифри щодо "обстрілу" і "постраждалих".

Також РБК-Україна повідомляло, в липні 2019 року слідчий комітет РФ також відкрив справи проти українських військових нібито за обстріл чотирьох цивільних осіб. Тоді заявлялося, що військові обстріляли російських пропагандистів телеканалу "Зірка".

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