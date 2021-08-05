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Следите за сайтом президента: Данилов рассказал, будут ли санкции против Коломойского

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Киев, Четверг 05 августа 2021 22:28
Следите за сайтом президента: Данилов рассказал, будут ли санкции против Коломойского Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов рекомендовал следить за сайтом президента. По его словам, там появятся новые фамилии украинских олигархов, которых включат в санкционные списки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Новое время".

В ходе беседы у Данилова спросили по какому принципу вводятся санкции против украинских олигархов и появятся ли в списке новые фамилии, в частности Игоря Коломойского, Александра Дубинского и Андрея Деркача.

Секретарь СНБО ответил, что все, введенные против граждан Украины санкции, размещены на сайте президента страны. "Все санкции, уже введенные против граждан Украины, размещены на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет", - подчеркнул он.

По его словам, если бы против упомянутых выше олигархов были введены санкции, то их бы опубликовали.

"Будут ли они (санкции - ред.)? Следите за сайтом президента, там обязательно появятся дополнительные фамилии, имена и отчества", - добавил Данилов.

Напомним, 16 июля на заседании СНБО поручил до 7 сентября разработать проект системы мониторинга олигархов.

Отметим, 18 июня СНБО ввел санкции в отношении украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

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