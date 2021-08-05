Следите за сайтом президента: Данилов рассказал, будут ли санкции против Коломойского
Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов рекомендовал следить за сайтом президента. По его словам, там появятся новые фамилии украинских олигархов, которых включат в санкционные списки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова изданию "Новое время".
В ходе беседы у Данилова спросили по какому принципу вводятся санкции против украинских олигархов и появятся ли в списке новые фамилии, в частности Игоря Коломойского, Александра Дубинского и Андрея Деркача.
Секретарь СНБО ответил, что все, введенные против граждан Украины санкции, размещены на сайте президента страны. "Все санкции, уже введенные против граждан Украины, размещены на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет", - подчеркнул он.
По его словам, если бы против упомянутых выше олигархов были введены санкции, то их бы опубликовали.
"Будут ли они (санкции - ред.)? Следите за сайтом президента, там обязательно появятся дополнительные фамилии, имена и отчества", - добавил Данилов.
Напомним, 16 июля на заседании СНБО поручил до 7 сентября разработать проект системы мониторинга олигархов.
Отметим, 18 июня СНБО ввел санкции в отношении украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.